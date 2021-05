Passeggiata sul percorso fluviale del Ronco, sulle tracce dei draghi

I draghi, conosciuti in tutto il mondo con valenza positiva o negativa, sono da sempre presenti nell’immaginario di tutte le culture del pianeta. La Romagna non fa eccezioni: antiche cronache narrano di un tempo in cui simili creature erano temute in molte città e si dice che alcune chiese custodissero i loro resti.

Il naturalista Ulisse Aldrovandi li considerava reali, arrivando persino a descrivere di persona un Draco Bipede trovato nelle campagne bolognesi nel 1200. Anche nel fiume Ronco, alle porte di Forlì, sembra abitasse un drago e in un escursione, lunedì 17 maggio alle 19, se ne seguiranno le tracce nella storia camminando lungo il percorso fluviale, circondati dai suoni degli animali notturni e dalla magia di antiche leggende.

Il programma

- Partenza Parcheggio Stadio Sansovini Ronco > fiume Ronco e ritorno. Ritrovo ore 18.45

- Quota: 12 euro intero, fino a 15 anni 6 euro, comprensiva di visita con guida escursionistica (Rocco Penazzi) e narratore (Lorenzo Rossi).

- Iscrizione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 3292015682. Evento adatto ai bambini, con la supervisione di un adulto. Durata: 1 ora e mezza circa (indicativo). Distanza totale da percorrere: 4 chilometri. Consigliato abbigliamento da trekking, obbligatorio portare torcia elettrica.