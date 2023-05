Alla scoperta dei draghi del Ronco

"Il fiume Ronco è stato coinvolto nella recente, drammatica alluvione. Abbiamo però verificato un percorso totalmente sicuro con il quale vogliamo riprendere la nostra attività riproponendo un momento di svago di cammino e narrazioni per una serata tra natura e storie misteriose".

I Draghi, conosciuti in tutto il mondo con valenza positiva o negativa, sono da sempre presenti nell’immaginario di tutte le culture del pianeta.

Il naturalista Ulisse Aldrovandi li considerava reali, arrivando persino a descrivere di persona un Draco Bipede trovato nelle campagne bolognesi nel 1200. La Romagna non fa eccezioni: antiche cronache narrano di un tempo in cui simili creature erano temute in molte città e si dice che alcune chiese custodissero i loro resti. Anche nel fiume Ronco, alle porte di Forlì, sembra abitasse un drago e ne seguiremo le tracce nella storia camminando lungo il percorso fluviale, circondati dai suoni degli animali notturni e dalla magia di antiche leggende.



Visita con guida escursionistica e narratore.



DATA E ORA: 6 giugno ore 21:00



RITROVO: Parcheggio Stadio Sansovini Ronco > fiume Ronco e ritorno.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

https://ramingotravel.regiondo.it/draghi-ronco?_ga=2.87177048.1955933870.1684824960-777382160.1679560999



DURATA: 1 ora e 45 circa



DISTANZA TOTALE DA PERCORRERE: 4 km



DIFFICOLTA': per tutti

Consigliato abbigliamento da trekking ed obbligatoria una torcia elettrica