I fumetti affrontano il tema dei cambiamenti climatici con la "Giornata mondiale della toilette"

Il cambiamento climatico sta peggiorando, inondazioni, siccità e innalzamento del livello del mare stanno minacciando i sistemi igienico-sanitari, dai bagni alle fosse settiche agli impianti di trattamento; c'è veramente poco da ridere. Per tali motivi la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" di Forlì ritiene opportuno aderire alla "Giornata mondiale della toilette", un'osservanza delle Nazioni Unite, indetta per il 19 novembre promuovendo un messaggio chiaro ed esplicito, attraverso l'uso del linguaggio fumettistico, per sensibilizzare l'opinione pubblica.

Da giovedì 19 novembre 2020 sarà attiva l'esposizione online dedicata al tema, con la consapevolezza che tutti devono disporre di servizi igienico-sanitari sostenibili in grado di resistere ai cambiamenti climatici e mantenere le comunità sane e funzionanti. In questa logica la Fumettoteca Regionale, unica in Emilia Romagna, aderisce alla manifestazione mondiale invitando il proprio pubblico, anche con l’iniziativa promossa per tale scopo, a riconsiderare attentamente la situazione sociale e le relative problematiche. Senza alcun dubbio si può affermare che i servizi igienico-sanitari sostenibili e il cambiamento climatico non sono un fumetto!

L'attività di promozione e progettazione per lo Staff Fumettoteca con le proposte culturali e sociali, sono legate alla società da uno specifico percorso che parte dalla comunità per arrivare all'individuo. Il "World Toilet Day" è un'osservanza delle Nazioni Unite, alla quale aderiscono altre organizzazioni mondiali come l'UNICEF, che celebra i servizi igienici e sensibilizza i 4,2 miliardi di persone che vivono senza accesso a servizi igienici gestiti in sicurezza. Si tratta di agire per affrontare la crisi sanitaria globale e raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030. I sistemi igienico-sanitari sostenibili riutilizzano anche i rifiuti per promuovere in sicurezza l'agricoltura e ridurre e catturare le emissioni per un'energia più verde. Non va dimenticato che l'igiene sostenibile inizia con una toilette che cattura efficacemente i rifiuti umani in un ambiente sicuro, accessibile e dignitoso.