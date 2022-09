I gioielli della Modena Cento Ore sfilano in Piazza Saffi

Lunedì le vie di Forlì si animeranno all’arrivo di incredibili gioielli a quattro ruote, vetture storiche e meravigliose in gara per l’adrenalinica Modena Cento Ore. Le auto sfileranno nel centro della città mercuriale a partire dalle 16.30. In questa occasione davvero unica è previsto un controllo timbro in Piazza Aurelio Saffi. A cura del team Canossa Events anche la pubblicazione di una guida turistico-paesaggistica che verrà distribuita a tutti i partecipanti, contenente la descrizione ed il racconto delle bellezze storico-artistiche, tipicamente italiane, delle località attraversata dalla gara. Sono un centinaio gli equipaggi iscritti all’edizione 2022, provenienti da tutto il mondo, rappresenteranno più di 17 nazionalità e scopriranno il meglio del Bel Paese.

L’itinerario partirà da Milano Marittima, nella vibrante Riviera Romagnola, continuerà a Firenze, culla del Rinascimento Italiano, e si concluderà infine a Modena, patria dei motori più performanti al mondo, dove le vetture verranno presentate al pubblico e premiate in Piazza Grande al cospetto della Torre Ghirlandina, dichiarati patrimonio Unesco. Il percorso, che parte da Milano Marittima e termina a Modena, prevede le seguenti tappe principali: lunedì Cervia, Pieve Santo Stefano, Bibbiena, Pratovecchio Stia, Reggello, San Godenzo, Forlì e Milano Marittima; martedì Urbania, Urbino, Pesaro, Gabicce Mare, Riccione e Milano Marittima; mercoledì Faenza, Imola, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e Firenze; e giovedì Firenzuola, Sasso Marconi e Modena.