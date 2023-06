I giovani del laboratorio di arti sceniche "Teatr'Ok" raccontano "La fattoria degli animali"

Va in scena lo spettacolo di fine anno del Laboratorio propedeutico alle arti sceniche "Teatr'Ok" del Teatro delle Forchette, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 17 anni: lo studio per Fattoria degli animali. Appuntamento venerdì 9 giugno alle 21 alla Fabbrica delle candele.



Il romanzo è ambientato in una fattoria nei pressi di Willingdon, in Inghilterra, dove gli animali, stanchi dello sfruttamento del loro fattore Mr. Jones, si ribellano sotto consiglio del maiale Vecchio Maggiore e guidati da Palla di Neve e Napoleone. La rivolta riesce, con il signor Jones che viene cacciato e gli animali che rinominano la fattoria in Fattoria degli animali. Questi stendono i Sette Comandamenti, che sanciscono le norme di vita degli animali, il più importante dei quali è "Tutti gli animali sono uguali". Ben presto, i maiali si ergono alla guida della fattoria: mentre Palla di Neve insegna agli animali a leggere e a scrivere, Napoleone educa dei cagnolini ai principi dell'animalismo. Tempo dopo, Jones ritorna alla fattoria, stavolta alla testa di una spedizione di altri fattori come lui: segue così una sanguinosa battaglia dove gli animali escono di nuovo vittoriosi, ma stavolta con gravi perdite....

Ingresso unico € 8,00