I giovani finalisti del concorso “Adotta un musicista” si esibiscono diretti dal maestro Marco Boni

Si svolgerà venerdì 12, sabato 13, domenica 14 aprile la selezione del concorso “Adotta un musicista” che si concluderà con la pomeridiana aperta al pubblico domenica alle ore 17 alla Fabbrica delle Candele. Si esibiranno i finalisti della XX edizione del concorso, diretti dal maestro Marco Boni, e con l'Orchestra Bruno Maderna

Nato nel 2004 con il fine di promuovere la cultura musicale, avvicinare i giovani allo studio della musica e alla diffusione della stessa, il concorso ha visto negli anni la partecipazione di veri talenti avviati ad una brillante carriera musicale. I partecipanti sono suddivisi in due sezioni per fasce di età per rendere più omogeneo il confronto: la prima sezione gli studenti di musica entro i 13 anni di età, mentre la seconda sezione con gli studenti dai 14 ai 16 anni. Una caratteristica del concorso riguarda i partecipanti ammessi in finale per la seconda sezione che sosterranno la prova finale con Forlimusica orchestra.

Marco Boni (Reggio nell'Emilia, 30 ottobre 1960) è un direttore d'orchestra e violoncellista italiano. Si diploma a Milano presso il Conservatorio di Milano. Inizia la sua carriera come violoncellista e negli anni '80, oltre all'attività solistica e di primo violoncello dell'Orchestra del Comunale di Bologna, è fondatore e violoncello solista dei Virtuosi Italiani. Nel 1987 prosegue gli studi di direzione d'orchestra con Sergiu Celibidache. Nel 1994 dopo un tour nelle principali città italiane, viene nominato Direttore Principale della Concertgebouw Chamber Orchestra di Amsterdam, ruolo che tuttora ricopre. Tra le numerose tournée alla guida della sua orchestra olandese (Francia, Spagna, Italia, India, Giappone, Svizzera, Portogallo) si inseriscono alcune apparizioni alla guida di importanti orchestre come il Maggio Musicale Fiorentino, la Scottish Chamber Orchestra, la North Netherlands Symphony Orchestra e l'Orchestra del Teatro Regio di Parma. Dal 2005 è anche direttore musicale dell'orchestra da camera viennese Wiener Kammersymphonie. Nel 2009 con la Concertgebouw Chamber Orchestra e Misha Maisky ha effettuato tournée in Spagna. Marco Boni ha inciso in prima registrazione discografica delle orchestrazioni di Mahler dei quartetti di Schubert “La Morte e la fanciulla” e del quartetto op. 95 di Beethoven. Seguono 4 registrazioni sempre con la Concertgebouw con musiche di Haydn, Mozart, Mendelsshon, Schubert e Tchiaikovsky. Nell'estate 2010 Marco Boni ha diretto una serie di concerti sinfonici con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che continuerà nella stagione invernale; orchestra con la quale è programmata anche l'esecuzione della decima sinfonia per le celebrazioni mahleriane del 2011. A partire dall'autunno 2010 inizia anche una collaborazione con l'Accademia pianistica di Imola “Incontri col Maestro”.



Ai migliori studenti delle due sezioni saranno assegnati premi in base al giudizio di una giuria presieduta da Danilo Rossi, Violista; e composta dal Stefano Bezziccheri, Pianista; Filippo Mazzoli, Flautista; Marco Boni, Direttore d'Orchestra; Bruna Bandini, Presidente di ForlìMusica.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni Associazione “ ForlìMusica“. - Tel: 0543-62821 (martedì, 15-17, giovedì e sabato, 9,30-11,30), cell. 338 6874395 – 338 3890248 - e-mail: info@amicidellarte.info