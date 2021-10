I "Grunt Sculpin" di McDonas, Piermatti e Beneventi ad Area Sismica

A Forlì arriva un’altra formazione nata sotto l’egida di Area Sismica – ensemble che il 29 ottobre sarà in residenza artistica – per unire talenti sopraffini che uniscono trasversalmente la formazione accademica alla composizione istantanea. Anche in questo caso il fattore tempo è determinate per far sedimentare sensazioni potenti, amplificare energie latenti e sperimentazioni multidirezionali.

Per "Rassegna musiche extra-ordinarie" domenica 31 ottobre, alle 18, ad Area Sismica, sul palco i Grunt Sculpin (USA - ITA): Thollem McDonas al pianoforte, Giacomo Piermatti al contrabbasso, Simone Beneventi alle percussioni.

Perno di questo trio è il “comproviser” per eccellenza, Thollem McDonas, un talento riconosciuto da ogni ambito musicale, tanto che Stefano Scodanibbio, William Parker, Pauline Oliveiros e tanti altri hanno voluto fortemente collaborare con lui, esempio puro di figura trasversale alle classificazioni di genere. Nato nella Bay Area, apolide, McDonas ha già inciso oltre 50 album ed è perennemente in tour, sia come solista, sia come collaboratore di una serie infinita di musicisti dalle diverse estrazioni. Fin da subito ha sviluppato un’incontenibile volontà di variare il suo approccio, spaziando quasi compulsivamente da un ambito musicale all’altro, anche se radicalmente diversi, e sempre a livelli altissimi. Ad esempio, pescando tra la sua sterminata attività, possiamo trovare capolavori free jazz come quello con William Parker e Nels Cline, sfociato nell’eccelsa incisione “Gowanus Session”, un altro contemporaneo classico con Stefano Scodanibbio, con cui ha dato luce a “On Debussy Piano And…”, quello punk con gli Tsigoti, per poi passare alla impro radicale con Pauline Oliveros.

Fratelli da madri diverse di Thollem sono Simone Beneventi e Giacomo Piermatti, due musicisti italiani di altissima caratura, con i quali questa residenza decollerà verso la stratosfera.

Percussionista, premiato con il Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia 2010 (progetto Repertorio Zero), Simone Beneventi si esibisce come solista interprete della musica del XX e XXI secolo in stagioni quali Festival Aperto, Festival L’Arsenale, Autumn Warsaw, Berliner Konzerthaus, La Biennale Musica di Venezia e tantissimi altri. Il suo percorso di ricerca sul suono, di progettazione di nuovi strumenti e di nuove soluzioni compositive per percussioni lo ha portato a collaborare con importanti compositori, compagnie internazionali e artisti quali Matmos, Morricone, Malkovich, Nam?ylak, PanSonic, Zamboni. Ha suonato con le più prestigiose orchestre italiane e ha inciso per diverse etichette discografiche. Attualmente è docente di percussioni al Conservatorio di Sassari.

Giacomo Piermatti studia contrabbasso con Daniele Roccato e Stefano Scodanibbio. Fortemente attratto dalla musica contemporanea, si è misurato con il repertorio solistico più significativo del 900 per contrabbasso solo, che ha presentato in numerosi festival internazionali L’interesse per la contemporaneità lo ha portato a collaborare con importanti compositori di oggi quali, tra gli altri, Giancarlo Schaiffini, Butch Morris, e Hans Werner Henze. Suona nel “Ludus Gravis”, unica formazione in ambito europeo costituita da soli contrabbassi. In ambito teatrale ha collaborato con Emilia Romagna Teatro e l’Opera Nazionale di Pechino, con il CRT – Teatro dell’arte di Milano, con la compagnia Masque Teatro. Collabora attivamente con il disegnatore Stefano Ricci, con il quale realizza lo spettacolo di live painting “Spinner”. È stato premiato al concorso internazionale “Valentino Bucchi”, edizione 2017, con la “Menzione d’onore”.

L’angolo vino di Area Sismica sarà curato dagli amici della Drogheria Gitana di Forlì

Ingresso 10 euro. Prenotazione obbligatoria via email a info@areasismica.it

Saranno applicati i protocolli anticovid vigenti al momento dell’evento

Area Sismica è un circolo Arci