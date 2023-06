I maggiori ciclisti di BMX e del Freestyle sulle piste del BrnVillage

Sabato 24 e Domenica 25 Giugno Forlimpopoli si trasforma nel centro mondiale della BMX e del Freestyle. Sulle piste del BrnVillage infatti, a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00, si alterneranno 10 fra i ciclisti più importanti al mondo, fra cui la campionessa mondiale U.S.A. 2018 Perris Benegas, il canadese Corey Walsh, gli americani Kris Fox, Matt Cordova, Preston Okert, Josh Clemens e Matthew Nietschke e gli australiani Jason Watts, Josh Dove, Cody Pollard.

10 atleti pro di fama internazionale, che nel 2017 hanno fondato Fast and Loose, un vero e proprio brand che in brevissimo tempo si è fatto strada anche in ambito fashion e lifestyle, diventando un punto di riferimento per marchi della moda streetwear come Vans, che sponsorizza la loro attività e che ha dedicato proprio a Fast and Loose una linea di abbigliamento esclusiva.

L'evento è la prima tappa di un tour che prende il nome di “Spaghetti Meatbowls BMX Tour”, realizzato dall’ASD Elgasamiento, che partirà proprio dal BrnVillage il 24 Giugno e si concluderà dopo 10 tappe ad Arosio, in provincia di Como, il 1° Luglio.



Di seguito il programma della due giorni:



SABATO 24/06

15.30 – 17:30 | In pista con i campioni della Fast and Loose

17:30 – 19:00 | Esibizione della crew Fast and Loose su Pump Track & Dirt Jump

19:00 – 20:00 | In pista con i campioni della Fast and Loose



DOMENICA 25/06

15.30 – 17:30 | In pista con i campioni della Fast and Loose

17:30 – 19:00 | Esibizione della crew Fast and Loose su Pump Track & Dirt Jump

19:00 – 20:00 | In pista con i campioni della Fast and Loose