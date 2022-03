Sul palco del Teatro Diego Fabbri Enrico Guarnieri interpreta "I Malavoglia"

Capolavoro letterario di Giovanni Verga e manifesto del Verismo, arriva sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì, venerdì 25 e sabato 26 marzo alle ore 21 e domenica 27 marzo alle ore 16, "I Malavoglia", nell’adattamento registico di Guglielmo Ferro. Nel ruolo di Padron ‘Ntoni, emblematico personaggio del romanzo, è il grande attore catanese Enrico Guarnieri, “capitano” di un numeroso cast che comprende: Francesca Ferro, Rosario Minardi, Nadia De Luca, Rosario Marco Amato, Gianpaolo Romania, Elisa Franco, Pietro Barbaro, Mario Opinato, Giovanni Arezzo, Turi Giordano, Giovanni Fontanarosa, Verdiana Barbagallo, Federica Breci, Giuseppe Parisi, Ruggero Rizzuti, Viola Auteri.

La Compagnia sarà anche protagonista dell’Incontro con gli Artisti che si terrà sabato 26 marzo alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Fabbri. L’Incontro sarà condotto dal giornalista Pietro Caruso e l’ingresso è gratuito.

Questa messinscena de I Malavoglia centra il racconto sugli eventi più significativi che segnarono la vita della famiglia Toscano di Acitrezza, lì dove, più di ogni altro passaggio narrativo, Verga punta a violare ogni speranza di emancipazione dei suoi personaggi. Il cinismo di quello che passa alla storia come l’ideale dell’ostrica verghiano – (come l’ostrica che vive sicura finché resta avvinghiata allo scoglio dov’è nata, così l’uomo di Verga vive sicuro finché non comincia ad avere manie di miglioramento) – assume i toni di un’oscura fatalità. E in questa visione la riscrittura teatrale pone al centro dell’azione drammaturgica la Natura, scandendo lo spettacolo nei passaggi narrativi delle tempeste, delle morti in mare: la tempesta dove si perde il carico dei lupini e muore Bastianazzo; la morte di Luca su una nave in guerra; la tempesta dove Padron ‘Ntoni si ferisce ed è poi costretto a vendere la Provvidenza. In questo impianto narrativo si inseriscono le vicissitudini di ‘Ntoni, nipote di Padron ‘Ntoni, uno dei personaggi descritti da Verga per raccontare un altro tipo di violenza, quella sociale, di quella società cittadina aliena al mondo marinaro de I Malavoglia.

Informazioni

