I "Mercoledì Live" in Piazza Saffi si chiudono con la storica Power Band

Quarta e ultima serata della rassegna estiva "Mercoledì Live" in Piazza Saffi, organizzati dal Comune di Forlì in collaborazione con Campus Festival, con la storica Power Band, Si avvicina la conclusione di un’estate all’insegna della musica dal vivo. Per l’ultima serata live nella principale piazza cittadina, mercoledì 23 agosto arriva la leggendaria Power Band, un’autentica istituzione musicale forlivese. Con ben vent’anni di carriera alle spalle, la band ha attraversato generazioni e stili musicali, regalando emozioni e coinvolgimento ad un vasto pubblico di appassionati, con brani disco e i ritmi funky.