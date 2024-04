I migliori pizzaioli d’Italia in piazza Saffi: a Forlì un weekend con il Pizza Festival

Forlì città della pizza per tre giorni. In città da venerdì 3 a domenica 5 maggio arriva il Pizza Festival. In Piazza Saffi sarà allestita la cittadella dedicata alla specilità più amata dagli italiani e non solo. Previsto anche un programma di intrattenimento e non solo golosità, con musica, spettacoli e un'area bimbi. Direttamente dalla Campania saranno presenti il Maestro Pizzaiolo Antonio Romeo, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d'Italia 2016 Vittorio Astorino, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri.

Non solo buon cibo, ma anche tanto Beverage con Birra, Spritz e molto altro. E’ prevista anche un’ Area Bimbi gratuita il venerdì e sabato dalle 19 alle 23. Dj Set e cena animata dalle 19.45 alle 23. Questi gli orari: venerdì 3 dalle 18 alle 23, sabato 4 dalle 12 alle 23 e domenica 5 dalle 12 alle 23.