Sabato 7 novembre, dalle 9, parte un trekking che porta i partecipanti nei meandri della Foresta di Campigna.

Bel giro ad anello, in una delle zone più ricche di biodiversità del nostro Parco Nazionale, interessante per la quantità e varietà di ambienti che andremo esplorando. Un tempo riserva di caccia del Granduca di Toscana, oggi la zona è stata dichiarata Riserva Biogenetica. Antiche aie carbonili, stretti valloni solcati da torrenti e ripidi crinaletti sono parte formante del paesaggio che ci aspetta. L’autunno dona a questi boschi una policromia incredibile dentro cui tuffarsi a capofitto per poi uscirne estasiati.

Ritrovo alle 9,00 al parcheggio Karl Marx di Santa Sofia. Lunghezza percorso 10,5 km, durata 4,30 ore. Prezzo: 15 € (adulti) 10 € (bambini). Prenotazioni su: https://www.itrekkabbestia.it/i-mille-colori-della-foresta-di-campigna/