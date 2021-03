I mille volti di Dante: il tributo a fumetti svela un Sommo Poeta "vicino al popolo"

È l’anno del settimo centenario della morte di Dante e la grande cultura passa anche dalla Fumettoteca Regionale. Tra le iniziative messe in campo in tutta Italia per il Sommo Poeta vi è la nuova ed esclusiva esposizione forlivese: "Dante: 1, 100, 1000 volti!". L'appuntamento culturale che la Fumettoteca propone è inconsueto e di grande qualità. Forlì rispolvera la propria vocazione dantesca, con le immancabili letture e mostre ed eventi, ma anche attraverso lo sguardo innovativo del fumetto.

L'originale evento che la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" presenta al pubblico, formato da contenuti conosciuti ed inediti, propone di narrare Dante Alighieri, attraverso un’ottica alternativa. Raccontare con l’arte del fumetto i volti, le espressioni e momenti incredibili che, grazie all'estro artistico di tantissimi autori, famosi o meno, permettono ai lettori di osservare l'eclettica interpretazione fumettistica dantesca. L'esposizione online proporrà un Dante "diverso", un poeta più vicino al popolo, grazie al fumetto, alla grafica accattivante, alle parodie e alla satira, che al sommo poeta vanno a pennello. Riscoprire un altro Dante, un Dante-di-Fumetto, è un'occasione per ribadire che i valori unitari si posso condividere con la passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura, anche fumettata. L'evento arriva in occasione di Dantedì (25 marzo), la Giornata Nazionale dedicata al Sommo Poeta, online sul sito ufficiale della Fumettoteca.

Una giornata nazionale, approvata dal Consiglio dei Ministri, dedicata al Sommo Poeta e al viaggio nell'aldilà che intraprese, nella seconda edizione si trova in un momento particolarmente difficile per l'intera nazione ancora sotto il giogo della pandemia. Nonostante le privazioni e difficoltà, l'attività fumettotecaria ha proseguito il suo percorso, lasciando dietro di se alcuni progetti e iniziative previste per il 2021, ma realizzando anche progetti danteschi come "Il giro del mondo dantesco in 80 fumetti" che ha ricevuto i Patrocini del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, del MiBact e della Regione Emilia-Romagna. Ricordiamo che il logo del Comitato Nazionale è destinato ad identificare e contrassegnare le attività ed iniziative finalizzate alla divulgazione e alla diffusione della conoscenza della vita e dell’opera di Dante Alighieri.