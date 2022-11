I Morrigan's Wake in concerto al Circolo culturale "La Rimbomba"

Venerdi sera 4 novembre alle ore 21:30 Morrigan's Wake si esibiranno in concerto al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (via Mainardi 14). Il 2022 scandisce il 41° anno di attività del gruppo musicale ravennate che può a ben diritto considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell'ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato, nell'arco di questi anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica scozzese. Morrigan’s Wake ha all’attivo sette album. L’ultimo lavoro discografico del gruppo, “Highlanders”, racconta i fatti e i personaggi protagonisti delle insurrezioni giacobine del 1715 e 1746. Saliranno sul palco della Rimbomba Davide Castiglia (violino), Tiziana Ferretti (voce, bodhran), Francois Gobbi (basso), Maurizio Lumini (fisarmoníca), Barbara Mortarini (flauto dolce, contralto, soprano) e Massimo Pirini (chitarra acustica, voce). E' necessaria la prenotazione per il concerto: telefono e whatsapp 333.1296915 (Davide Fabbri)