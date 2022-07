I partecipanti di The Voice Senior arrivano a Castrocaro per una serata di musica

Sabato 30 luglio a Castrocaro Terme una serata speciale dove si ritroveranno 6 partecipanti emiliano-romagnoli al programma tv The Voice Senior di Rai Uno presentati da Alex So di Radio Sorriso. Saranno Roberta Cappelletti, Vittorio Bonetti, Alida Ferrarese, Roberto Tomasi, Giacomo Sebastiani ai quali si è poi aggiunto Fabrizio Pausini, padre di Laura .

Una serata speciale dove si canterà dal vivo su basi musicali, nata da un'idea di Patrizia Campacci responsabile di Castrocaro Eventi. Tutti i brani presentati nel programma tv verranno eseguiti sul palco, in più diverse cover nello stile The Voice. Come sempre l'entrata in Piazza Machiavelli sarà ad offerta libera.