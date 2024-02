“I pomeriggi del bicchiere”: in scena “Aemilia”, viaggio musicale e poetico lungo la via Emilia

Si intitola “Aemilia. Appunti di viaggio” lo spettacolo che andrà in scena domenica 18 febbraio nell’ambito della rassegna de “I pomeriggi del bicchiere”. L’appuntamento è, come di consueto, alle ore 15,30 al teatro Novelli di Bertinoro. Curato dal polistrumentista e cantautore colornese Alberto Padovani, “Aemilia” è un viaggio musicale e poetico lungo la Via Emilia, ripercorrendone le suggestioni geosociali, culturali, attraverso testi scelti e canzoni dei suoi più o meno noti autori e musicisti: da Francesco Guccini a Samuele Bersani, dai Nomadi, a Luca Carboni, da Vasco Rossi a Vasco Brondi, da Lucio Dalla a Ligabue, dai CCCP ai Modena City Ramblers, oltre che alcune canzoni originali del collettivo ManìnBlù (Musica d’autore mediopadana).

I brevi testi narrativi e poetici (interpretati da Stefano Reggiani) e le canzoni sono intrecciati fra loro secondo un’idea originale di Raffaele Rinaldi (fondatore di VocinArte), che ha rielaborato testi di autori che hanno raccontato questa meravigliosa terra, senza mai perdere di vista la sua principale arteria e la cultura che intorno ad essa si è sviluppata. Prevista anche la proiezione in sfondo di immagini originali realizzate dal fotografo Gigi Montali. Interpreti sul palco, insieme ad Alberto Padovani (voce, chitarra, armonica) ci saranno Sandro Pezzi (voce, chitarra, banjo), Emilio Vicari (voce, chitarra, basso), Enrico Fava (pianoforte, tastiere), Stefano Reggiani (testi, narrazione).

Al termine, come di consueto, un momento di degustazione: protagonisti i prodotti dolciari di Babbi e i vini dell’Azienda Agricola Colombina. Per partecipare è richiesta la prenotazione, che va effettuata inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di venerdì 16 febbraio. La prenotazione è da ritenersi valida solo dietro conferma. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il programma completo dei Pomeriggi del Bicchiere si può consultare sul sito https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/i-pomeriggi-del-bicchiere-2024/