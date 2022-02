Prezzo non disponibile

I Pomeriggi del bicchiere si tingono di noir con la scrittrice bolognese Grazia Verasani, che sarà ospite della rassegna domenica 6 febbraio. L’appuntamento, come al solito, prenderà il via alle ore 15,30 nei locali del Grand Hotel di Fratta Terme, ed è già sold out. Insieme a Grazia Verasani – che è anche sceneggiatrice e musicista – si parlerà soprattutto del suo personaggio più celebre, l’investigatrice privata Giorgia Cantini, protagonista di una serie iniziata con “Quo vadis, baby” (da cui è stato tratto il film diretto da Gabriele Salvatores) e che è arrivata al sesto episodio con “Come pioggia sul cellofan” (Marsilio editore, 2020).

La colonna sonora del pomeriggio sarà a cura del Swing Era, duo di recente formazione composto da Giorgio Babbini (clarinetto) e Gian Marco Gualandi (pianoforte). I due artisti proporranno un programma ispirato all’età d’oro dello swing, con brani composti fra gli anni Trenta e gli anni Quaranta. Il piacere dell'assaggio sarà garantito con i vini dell'Azienda Celli, cantina fra le più blasonate di Bertinoro, mentre la parte gastronomica sarà a cura del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi.