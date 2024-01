I "Quadri musicali" ianugurano il nuovo anno con il duo Ciuma e Adele

Il 14 gennaio alle 11:11, presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri, la rassegna “Concerti aperitivo-Quadri Musicali” inaugura il nuovo anno con uno spettacolo intimo ed allo stesso tempo appassionante. Il duo, composto da Adele Del Vecchio al violino e Stefano Del Vecchio all’organetto, forma una band unica e fortemente affiatata

Stefano, conosciuta dai più come Ciuma, polistrumentista, cantante e compositore, ha fondato nel 1990 il gruppo "Bevano Est", con il quale continua a suonare e a esibirsi in numerosi concerti in Italia e all’estero. Da menzionare la colonna sonora del film "Il dolce rumore della vita" di G. Bertolucci. Adele, sua figlia adolescente, dimostra già una notevole versatilità artistica e una profonda maturità, che l'hanno contraddistinta nei numerosi concerti che sta tenendo insieme al padre. Con lui, ha instaurato un'unicità e profondità di sintonia musicale ed emotiva, simile a quelle che possono nascere in famiglia.

Adele e Ciuma presenteranno un concerto/performance che tra delicatezza ed energia trasmetterà l’amore e la passione per la musica e per la sua condivisione.

Con composizioni originali e reinterpretazioni di brani della tradizione, Adele e Ciuma andranno a scavare nei ricordi e sollecitare ogni corda emotiva. Lo spettacolo si distingue per la ricerca di una mediazione tra delicatezza ed energia, sfruttando le dinamiche peculiari dei due strumenti.

L'orario dell’evento alle 11:11 non è un refuso, ma la nuova formula che accompagnerà i Quadri Musicali nelle prossime anche date. Rispondendo alla domanda sull'orario “esoterico”, il direttore del Centro Diego Fabbri, Paolo De Lorenzi, dichiara: “Forse una scaramanzia per un anno fortunato? O un simbolismo che auspica alla Forza Maestra del teatro, della musica e dello spettacolo? Potrebbe essere un leggero divertimento prima di iniziare la performance. Forse è tutto un mistero! Speriamo che il nuovo orario possa essere più congeniale per tutti, consentendo anche più tempo dopo lo spettacolo per un aperitivo conviviale e per le future visite guidate al museo.”

Dopo il concerto, i partecipanti potranno condividere le emozioni provate durante la performance e dialogare con gli artisti davanti a un aperitivo, prenotabile per 5 euro.

L’evento è a ingresso offerta libera. Per l’aperitivo (5€) è richiesta la prenotazione. Info e prenotazioni cell: 328 2435950 (Anche WhatsApp)