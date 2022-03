I “Quadri musicali” tornano al Ridotto del Diego Fabbri con il polistrumentista Peppe Consolmagno

Nuovo appuntamento del ciclo “Quadri musicali”, i concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri in collaborazione con Incontri internazionali Diego Fabbri APS, Arti per la Nonviolenza APS e Teatro Diego Fabbri, all'interno del percorso “Scuola dello spettatore” che da oltre dieci anni accompagna il pubblico con eventi legati a musica, teatro, mostre e cultura, grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli.

Domenica 20 marzo, ore 11.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, sarà la volta della performance "Il ritmo dei sogni" con il polistrumentista Peppe Consolmagno, musicista nato a Rimini nel 1958, che grazie all’utilizzo di strumenti in gran parte autocostruiti con materiali recuperati nei suoi viaggi, come la zucca, il bambù, il legno ed il metallo esprime la sua musica unendo culture e suoni che appartengono a diverse latutudini, come quella del Brasile (sua principale fonte di ispirazione), dell’Africa e dell’Asia.

Quello di domenica sarà un vero e proprio viaggio esplorativo dei diversi linguaggi acustici, tra emozioni, sensazioni e vibrazioni sonore alla scoperta di sapori e immagini evocative. Al termine del concerto sarà possibile come di consueto scambiarsi opinioni ed emozioni durante l'aperitivo offerto presso Le Fofò bistrot. I quadri musicali, proseguiranno anche nelle prossime settimane, in concomitanza con la Mostra ai Musei San Domenico “Maddalena. Il Mistero e L’Immagine” , arricchendo il percorso con visite guidate, dopo i concerti aperitivo, alla grande esposizione.

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile su: www.centrodiegofabbri.it/quadrimusicali

Ingressi: concerto + aperitivo (presso Le Fofò), 8 €, ingresso gratuito per possessori tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri

Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione entro il venerdì precedente ogni concerto. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - WhatsApp 328 243 5950