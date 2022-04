I ricordi partigiani di Corrado Giannetti in un libro: appuntamento a Galeata

Sabato 23 aprile, alle ore 16.00, presso il Palazzo del Podestà di Galeata, verrà presentato il libro di Silvia Ghetti e Raffaella Marchi dal titolo “Nome di battaglia Lupo. Ricordi partigiani di Corrado Giannetti”.

Il volume, pubblicato nel 2021, raccoglie le testimonianze di Corrado Giannetti, storico presidente della sezione dell’Anpi di Galeata e che si unì, giovanissimo, ai gruppi partigiani che operavano durante la Seconda Guerra Mondiale nel territorio fra Romagna e Marche.

Come è riportato in quarta di copertina, “Corrado Giannetti, nome di battaglia Lupo, ci trasporta sull’onda dei suoi ricordi, all’epoca in cui il fascismo sferrava, al servizio dell’invasore nazista, gli ultimi colpi di coda, e giovani e meno giovani facevano la loro scelta: basta con la guerra, basta con i tiranni, basta con le camice nere. Basta! Nasceva la Resistenza armata. E Corrado era lì a offrire il suo contributo di coraggio alla ribellione per riscattare la libertà della patria, per farne una più giusta, per chiudere del tutto con la guerra”.

Le autrici Silvia Ghetti e Raffaella Marchi sono insegnanti della Scuola Secondaria di I grado di Cesenatico, negli anni hanno elaborato percorsi didattici legati alla storia locale del Novecento e ai viaggi della memoria.

All’incontro, moderato da Gianluca Cenni dell’ANPI di Galeata, interverranno il Sindaco di Galeata Elisa Deo, il Presidente dell’ANPI Provinciale Gianfranco Miro Gori e le autrici. La presentazione sarà preceduta, alle ore 15.00, dalla deposizione di fiori presso la lapide in memoria di Aldo Palareti, fucilato a Galeata nell’aprile del 1944.

Per informazioni: Ufficio Cultura 0543-975428-29