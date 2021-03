I sabati sera dedicati alla F1 con il Ferrari Club di Forlimpopoli: incontro online con lo scrittore Luca Dal Monte

Sabati sera costretti a casa dalle restrizioni anti-covid, sabati sera in compagnia a distanza con gli amici del Ferrari Club di Forlimpopoli. Il presidente Filippo Ambrosini ha organizzato un ciclo di conversazioni online dedicate alla Formula 1; ciclo che ha visto sabato scorso il debutto con ospite Alberto Antonini, già inviato di Autosprint e responsabile della comunicazione Ferrari dal 2015 al 2018. Profondo conoscitore della Formula Uno, il noto giornalista ha presentato sulla piattaforma Zoom il libro ‘Vettel. Cavallino senza fili’, rivelando retroscena interessanti sul quattro volte campione del mondo tedesco. Non si è parlato solo di Vettel; quella andata in onda in diretta è stata una coinvolgente chiacchierata tra storia, presente e futuro della Formula Uno.

E sabato 13 marzo gli appassionati del motorsport sono invitati a partecipare ad un nuovo appuntamento. Il prossimo ospite sarà Luca Dal Monte, scrittore pluripremiato per "Ferrari Rex" e "La congiura degli innocenti", libri dedicati rispettivamente al fondatore della Ferrari e al ritorno dell’Alfa Romeo in Formula Uno a cavallo fra gli anni settanta ed ottanta. Durante la serata Dal Monte presenterà i suoi ultimi libri “La congiura degli Innocenti” e “Belli e Dannati”, che potranno essere acquistabili autografati ed a prezzo scontato. "Sarà anche l’occasione di trascorrere una piacevole serata con un grande esperto del mondo della F1", evidenzia Ambrosini. L’incontro avverrà sulla piattaforma Zoom a partire dalle 21. Tutti gli interessati possono contattare il Ferrari Club di Forlimpopoli attraverso la pagina Facebook.