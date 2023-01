I segreti del mare per le famiglia al Teatro Il Piccolo

Domenica 29 gennaio alle ore 16, al Teatro Il Piccolo di Forlì per la rassegna Favole, la compagnia I Guardiani dell’Oca presenta Il vecchio, il mare, spettacolo liberamente tratto dal romanzo Il vecchio e il mare di Hernest Hemingway e scritto e diretto da Zenone Benedetto che ne è anche interprete insieme a Tiziano Feola.

Un viaggio alla scoperta dei segreti del mare, un viaggio capace di farci vedere la incommensurabile vastità delle emozioni, della poesia e dei sentimenti che lo stesso mare evoca. Il mare come racconto, il mare come sofferenza e riscatto, con le sue multiformi creature, con la sua crudele legge che regola la sopravvivenza, viene qui raccontato con il filo sottile ma forte della solidarietà tra le generazioni. Il vecchio, il mare e il giovane Manolo continueranno il racconto immortale della vita, con i suoi piccoli lamenti, con le sue grandi emozioni, al bagliore di lanterne mai prive di luce.

Lo spettacolo

Tutto era vecchio in lui, tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare. Santiago pescava da solo su di una piccola barca a vela. Dall’ultima volta che aveva preso un pesce, erano trascorsi più di due mesi. Tutti gli abitanti del paese cominciavano a pensare che non era più capare d’attrarre a sé i grandi pesci, e che quindi fosse ormai in preda alla peggiore forma di sfortuna. Solo grazie alla solidarietà del giovane Manolo, il vecchio Santiago troverà la forza di riprendere il mare e continuare la sua sfida. Dopo una disperata caccia a un enorme pesce spada e dopo aver lottato contro gli squali, il vecchio dimostrerà a se stesso e agli altri di aver vinto la sorte avversa.

Teatro d’attore e pupazzi

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18) e nel giorno di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online su Vivaticket

Prezzi: 5 euro - Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it