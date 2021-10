"I sentieri della luce", convegno pubblico a Terra del Sole

Il Centro Studi Tradizionali "Bruno Poggi" di Forlì, con la collaborazione dell'Associazione Gran Loggia Liberale d'Italia, organizza per i giorni 8 e 9 ottobre 2021 un convegno pubblico incentrato su tematiche legate al mondo dell'esoterismo, del simbolismo e della ricerca iniziatica. Il convegno si svolgerà nel prestigioso Palazzo del Pretorio di Terra del Sole, località di particolare interesse storico.

Terra del Sole (oggi frazione del Comune di Castrocaro Terme) fu edificata per volontà di Cosimo I dei Medici nel XVI secolo. Situata allora sul confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, la cittadella fortificata di Terra del Sole era sede di un presidio militare e degli uffici della dogana. Perfetto esempio di architettura rinascimentale, la città fortezza rappresenta nel suo insieme un modello di "città ideale", costruita secondo criteri architettonici legati alla geometria sacra, derivanti dall'idea diffusa nell'epoca che anche le costruzioni realizzate dall'uomo dovessero essere in piena armonia con le misteriose leggi matematiche che governano il creato: "...omnia in mensura et numero et pondere disposuisti". Terra del Sole non poteva quindi che essere il luogo ideale dove svolgere un convegno simile.



PROGRAMMA

PALAZZO DEL PRETORIO - SALA DEI COMMISSARI

INGRESSO LIBERO

(In ottemperanza al D.L. del 23/07/2021 n. 105 l'ingresso al convegno sarà consentito solo se muniti di "green- pass")



Venerdì 8 OTTOBRE

Ore 17:00 Saluti del Presidente del Centro Studi Tradizionali “B. Poggi” e del Presidente della Associazione GLLI – Introduzione al convegno.

Ore 17:15 Mario Ferretti (medico - Forlì): “Ricordo di Bruno Poggi”

Ore 17:30 Marco Galeazzi (ingegnere - Ancona): “Terra del Sole, città ideale”

Ore 17:45 Renato Ariano (medico e saggista - Bordighera): “Dante Alighieri e l’armonia nell’unione degli opposti”

Ore 18:45 Gabriele Colzani (medico- Torino): “Il Santo Graal: una ipotesi singolare”

Ore 19:30: conclusione della prima giornata



Sabato 9 OTTOBRE

mattina

Ore 10:30 Claudio Verzegnassi (docente universitario - Trieste): “Esoterismo della Luce”

Ore 11:30 Luca Valerio Fabj (medico psicoterapeuta – Bologna): “Fenomenologia dell’estasi religiosa secondo C.G. Jung: la morte come esperienza del senso del sacro”

Ore 12:15 Monica van der Hoff (Logge Unite dei Paesi Bassi- Amsterdam): “The Stream Of Spirituality And Sacred Knowledge In The Western Esoteric Tradition”

pomeriggio

Ore 15:00 Andrea Vitali (storico e saggista - Faenza): “La storia dei Tarocchi tra mistica cristiana e mistica esoterica”

Ore 15:45 Emanuele Maffia (Simposio Conoscere - Milano): “Cabala e Alchimia nel cammino dei Rosacroce”

Ore 16:30 Fabrizio Bartoli (docente –Osimo): "La Via verso la Luce e gli antichi testi delle piramidi"

Ore 17:15 Francesco Rampini (saggista -Perugia): “Una via per la liberazione dell’anima: la Cerimonia di apertura della Bocca nell’Antico Egitto”

Ore 18:00 Emanuela Locci (ricercatrice - Cagliari): “Donne e massoneria; tra storia e impatto sociale”

Ore 19:00 Michele Ferraro ( “Le Droit Humain”- Federazione Italiana): “Il valore della mixité in massoneria”

Ore 19:30 Conclusioni e fine lavori

PER INFORMAZIONI: info@glliberal.it - https://www.glliberal.it/category/news/

