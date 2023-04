I sindacati dedicano la festa del Primo Maggio ai 75 anni della Costituzione: tanta musica in Piazza Saffi

Sarà dedicata ai 75 anni della Costituzione la festa del primo maggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil in Piazza Saffi. "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" recitano le prime righe della Carta Costituzione; e per i sindacati "riportare il tema del lavoro al centro del dibattito pubblico è tra gli obiettivi più urgenti di Cgil, Cisl e Uil". Anche quest’anno la protagonista sarà la musica: il pomeriggio si aprirà alle 15 con la Banda Città di Forlì, e a seguire lo spettacolo musicale di Mirco Gramellini e la sua Orchestra; nel corso dell’iniziativa interverranno i segretari generali territoriali Maria Giorgini (Cgil Forlì), Vanis Treossi (Cisl Romagna) e Enrico Imolesi (Uil Forlì).

Tante le iniziative nei Comuni del Forlivese: Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, la vallata del Bidente con Santa Sofia e poi ancora Modigliana, Predappio, Premilcuore, Portico e San Benedetto. R"ingraziamo le Amministrazioni Comunali che si sono rese disponibili a collaborare per mantenere viva la tradizione del Primo Maggio - affermano Giorgini, Treossi ed Imolesi -. C’è un filo che lega il Primo Maggio di quest’anno alla mobilitazione nazionale del 6 maggio, quando Cgil Cisl e Uil si ritroveranno a Bologna, e in altre città, insieme a tutto il mondo del lavoro, per chiedere risposte concrete in tema di salari, fisco, sanità e la lotta alla precarietà. Anche da Forlì partiranno pullman per raggiungere Bologna e chiedere a gran voce "una nuova stagione del lavoro e dei diritti"". A fronte delle difficoltà che il nostro Paese sta affrontando e le sfide del quadro internazionale, lavoratori, lavoratrici, famiglie, pensionati, pensionati, disoccupati e disoccupate non possono più attendere risposte, servono subito cambiamenti strutturali per dire basta allo sfruttamento nei luoghi di lavoro".