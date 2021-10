I vecchi grani coltivati in maniera biologica, farine e pani a filiera corta protagonisti di un incontro a Civitella

Lunedì 1°novembre alle ore 15.30 alla Rocca di Civitella, in occasione della Fiera dei Santi, si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo “Dai grani antichi una possibilità per le nostre colline: I vecchi grani coltivati in maniera biologica, le loro farine e i loro pani a filiera corta” promosso dal GAL L’Altra Romagna nell’ambito del progetto “C’è “posto” per te!”.



In Romagna la tradizione dell’arte bianca racconta la storia di un territorio, di famiglie, di imprese, di relazioni e di tradizioni. Scoprire il territorio attraverso le sue imprese e i suoi prodotti significa valorizzarlo, muovendo turisti e visitatori che amano conoscere un luogo attraverso le sue eccellenze e che cercano prodotti semplici e genuini in armonia con l’ambiente e l’ecosistema.



L’incontro è realizzato a cura di Argra, “Associazione per il recupero dei grani romagnoli antichi” in collaborazione con la Condotta Slow Food di Forlì Alto Appennino Forlivese. Tanti gli argomenti che saranno trattati: dalla tutela delle biodiversità alla coltivazione dei grani antichi in modo biologico sulle nostre colline, dalla salute dei consumatori alla lievitazione “a pasta madre”, per terminare con la degustazione dei prodotti dei soci di Argra.



L’iniziativa è gratuita e fa parte del progetto “C’è “posto” per te!” del GAL L’Altra Romagna.

Per partecipare necessario essere muniti di Green Pass, che saranno verificati in loco.





