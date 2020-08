"Idroscopio", un’indagine fotografica sul tema dell'acqua

Dal 22 agosto al 27 settembre all’ex acquedotto Spinadello di Forlimpopoli e nei meandri del fiume Ronco si può visitare la mostra fotografica Idroscopio organizzata da Spazi Indecisi che invita il pubblico a conoscere uno dei luoghi di In Loco, il Museo Diffuso dell’Abbandono.

La mostra Idroscopio, che inaugura sabato 22 agosto alle ore 18:00 alla presenza degli autori, è un’indagine fotografica sul tema dell'acqua, elemento naturale ma anche mentale, fisico e metafisico, con lo sconfinato repertorio di significati che questo termine può assumere. La mostra e gli eventi collaterali che si terranno fino al 27 settembre hanno l'obiettivo di proseguire il percorso di riattivazione da cui nel 2017 ha preso il via Spinadello - Centro visite partecipato: progetto di valorizzazione della centrale di sollevamento del vecchio acquedotto di Forlimpopoli promosso da Spazi Indecisi, Casa del Cuculo e I Meandri con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli, oggi punto di accesso speciale per l'intera area fluviale in cui è immerso. Il museo diffuso dell'abbandono IN LOCO infatti nasce come progetto sperimentale finalizzato a stimolare percorsi di riattivazione temporanea e permanente di luoghi dimenticati e ai margini, creando insieme a comunità, realtà del territorio e proprietà, eventi che mettono in rete sinergie e sperimentano usi futuri.

Partendo proprio da uno dei luoghi chiave per il progetto In Loco, dal 22 agosto al 27 settembre, Spinadello sarà animato da una serie di appuntamenti dedicati all'esplorazione dell'area fluviale dei meandri del fiume Ronco, alla fotografia, alla conoscenza di progetti di ricerca sulla valorizzazione delle aree fluviali presenti nel territorio Romagnolo e alla ricerca storico-testimoniale.

Per tutta la durata della rassegna, sarà possibile acquistare le mappe cartacee di IN LOCO e sperimentare la nuova App, sviluppata per migliorare la fruizione del Museo Diffuso dell’Abbandono e valorizzare i contenuti multimediali realizzati ad hoc per il progetto.