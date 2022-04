Il 20esimo Festival della scienza si chuide con il libro "Armati di scienza" di Elena Cattaneo

Martedì 26 aprile alle ore 20,30, presso l’atrio del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, il 20° Festival della Scienza “Marilena Zoffoli” si chiuderà con un’ospite d’eccezione: la senatrice Elena Cattaneo, introdotta dal prof. Claudio Casali, presenterà il libro “Armati di scienza”.

Professore ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e Direttrice del Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali UniStem, Elena Cattaneo è stata rappresentante nazionale presso l’Unione Europea per la ricerca genomica e biotecnologica e ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per i suoi studi, in particolare per le ricerche effettuate sulla corea di Huntington e sulle cellule staminali. Recentemente si è impegnata nella divulgazione scientifica, anche attraverso alcune pubblicazioni rivolte al grande pubblico, tra le quali proprio il recente volume che verrà presentato presso il Liceo. “Armati di scienza” affronta in modo semplice e diretto i principi fondamentali dell’etica della scienza, del metodo scientifico, del delicato equilibrio tra scienza e politica e tra scienza e informazione. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’associazione Nuova Civiltà delle Macchine, è pubblico e gratuito. Ulteriori informazioni sul sito liceocalboli.edu.it