"Il Barbiere a Fumetti", la lirica si tuffa nella contemporaneità del fumetto giapponese

Il Barbiere a Fumetti con l’Orchestra del Baraccano. La lirica si tuffa nella contemporaneità del fumetto giapponese. Il ClassicoAntico di ENTROTERRE Festival: appuntamento per l'8 Luglio ore 21:30 al Teatro San Luigi, Forlì.

Il Barbiere a Fumetti nasce da un’idea musicale: la suite di Vincenzo Gambaro sulle musiche dell’Opera di Rossini, arrangiata per orchestra a fiati. A questa versione musicale il maestro Giocoli ha pensato di affiancare l’intricata storia di Rosina, raccontata dai disegni inediti della mangaka giapponese Tsukishiro Y?ko. Due linguaggi apparentemente lontani, uniti però dal racconto e dall’espressività. La lirica si tuffa nella contemporaneità del fumetto giapponese, l’immediatezza dell’arte visiva si intreccia con il sonoro, restituendo una versione dell’opera nuova ed originale che sa parlare anche ad un pubblico giovane e contemporaneo.I nuovi arrangiamenti che ATTI SONORI ha prodotto per orchestra da camera hanno dato vita ad una nuova partitura per 10 parti reali, in cui l’opera viene spogliata delle parti recitative e mette in scena solo la musica, mentre i fumetti vengono proiettati su un fondale scenografico e raccontano la storia attraverso la suggestione delle immagini.

Per info e biglietti: tel. 051 0217824

Concerto gratuito