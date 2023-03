Calvino e Dante: doppio appuntamento al Liceo Classico

Martedì 21 marzo alle ore 17, all’aula Icaro del Liceo Classico Morgagni di Forlì, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna dedicata a Italo Calvino in occasione del centenario della nascita. L’incontro vedrà protagonisti: Andrea Prencipe, rettore dell’ Università LUISS Guido Carli, Enrico Sangiorgi, del dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “G. Marconi” dell’Università di Bologna e Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e responsabile del Corriere Innovazione.

La tavola rotonda si propone di approfondire i temi dell’innovazione prendendo spunto dal libro “L’innovatore rampante” che gli autori Prencipe e Sideri hanno realizzato ispirandosi alle Lezioni americane di Calvino. Gli autori cercano di indagare sul come le "qualità" richiamate da Calvino nelle lezioni americane (Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità, Molteplicità, Coerenza) intersecano e sostanziano il fenomeno dell'innovazione. Un appuntamento che oltre al mondo della scuola e dei cittadini si rivolge anche al mondo delle imprese. Come sempre, l’incontro sarà fruibile anche in streaming sul canale YouTube della associazione Nuova Civiltà delle Macchine e sarà valido come corso di formazione per docenti.

Mercoledì 22 marzo alle 17 nell' Aula Icaro del Liceo Classico “G.B.Morgagni”, per il ciclo di incontri su “Dante: Arte, Scienza e Conoscenza”, si terrà la conversazione su “Il bestiario dell'aldilà: gli animali nella Commedia di Dante”. Relatore Giuseppe Ledda, docente ordinario della Università di Bologna, Dipartimento di Filologia classica e Italianistica.

L'incontro è libero e aperto alla cittadinanza. Il ciclo è organizzato dal Comitato della Dante Alighieri di Forlì/Cesena e dalla Associazione “Nuova Civiltà delle Macchine” col supporto del Liceo Classico di Forlì.