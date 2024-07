"Il bisogno di scrivere la propria storia": Davide Benini racconta il naufragio della Consolata

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, in via Campo di Marte 150, propone lunedì 15 luglio alle 21 un incontro dal titolo "Il bisogno di scrivere la propria storia, testimonianza di Davide Benini. L'incontro è realizzato nell'ambito della rassegna 'Eravamo 4 amici al bar', a cura di Don Luigi Casamenti. La barca “Consolata”, naufragata il 21 luglio 1946 al largo di Cesenatico, ha mietuto 17 vittime di cui 9 bambini, tutti del quartiere di Bussecchio.

Scrivere per sè, per guardare in faccia la propria storia e per far conoscere un mondo che non è più, per conservare la memoria della comunità di Bussecchio, colpita da una tragedia di cui si sta cancellando il ricordo. Questo ha fatto nel libro “La Bestia” Davide Benini, nato in tempo di guerra, voluto e cresciuto dall’amore della madre, “fragile”, ma fortissima. Ne parleremo insieme all’autore.