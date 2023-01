Il blues di Sara Piolanti e Marco Vignazia alla Rimbomba

Prezzo non disponibile

Sabato 14 gennaio al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro arriva alle 21:30 il concerto blues che vede come protagonisti la forlivese Sara Piolanti insieme al chitarrista Marco Vignazia.

Sara Piolanti è una cantautrice forlivese, con alle spalle una storia musicale ricca di importanti progetti e collaborazioni. Inizia la sua carriera giovanissima, affiancando come cantante il batterista blues Vince Vallicelli e dando così espressione all’amore per la musica afro-americana che da sempre la caratterizza. Si è esibita molte volte al Naima club aprendo i concerti di importanti musicisti blues americani. Nel suo cammino altre importanti collaborazioni come quella con l’ex Modena City Ramblers Giovanni Rubbiani fino ai Marta sui Tubi. Dal 2005 comincia a nascere l’esigenza di esprimere più a fondo la propria visione e le proprie sonorità e “Farfalle e falene” è il suo primo album solista.

Marco Vignazia è uno storico chitarrista blues romagnolo, già a fianco di Arthur Miles, Joe Galullo, Angelo Rossi, Patrick Moschen e Pierluigi Petricca. Vignazia è uno dei 10 chitarristi voluti da Vince Vallicelli, il noto batterista forlivese, per il tributo a Freddie King in una memorabile e interminabile blues-session tenutasi alcuni anni fa al Naima Club.

È consigliata la prenotazione per il concerto telefono e Whatsapp 333.1296915