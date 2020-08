Il blues si tinge di "rosa": il live di Sara Zaccarelli

In piena Pink Week torna a Bertinoro l'appuntamento con la rassegna "Donne in Blues". Così sabato 8 agosto al Parco delle Terme di Fratta, alle 21.30, si tiene il concerto del Sara Zaccarelli Trio.

Il trio vede Mecco Guidi all’hammond e tastiere, Marco Frattini alla batteria e Sara Zaccarelli alla voce. Questa straordinaria artista, cantante con una voce e una capacità d’interpretazione uniche. La sua passione per la musica nera, cresciuta con i Groove City e la crema dei musicisti blues italiani, si è sviluppata da compositrice e musicista a partire dalla collaborazione con la bassista Rita Girelli nella Two Woman Band, nei palchi di festival tedeschi, svizzeri e italiani, tra i quali Porretta Soul, accanto agli americani Sax Gordon e Toni Green. Artista eclettica, passa dalla malinconia dei blues tradizionali alla solarità del soul, senza dimenticare l’energia del funky e dell’R&B. Ha spiccato il volo con il bel disco d’inediti “Sing for my soul”, uscito nel 2018, un originale progetto musicale neo-soul. In concerto alterna standard soul e rhythm’n’blues alle sue composizioni.

Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione telefonica allo 0543 446523/446563