Alla scoperta del bosco incantato, fra trekking e leggende

Domenica 9 maggio è in programma un trekking tra i paesaggi appenninici per un immergersi nelle magie primaverili del bosco. Tra sentieri e ruscelli si raccontano leggende di esseri che popolano le foreste e del folklore rurale in un itinerario in cui la natura domina e la quiete rigenera. Ritrovo alle 9.00 al parcheggio Bocconi. Prezzo: 12 euro a persona. Fino a 15 anni 6 euro. Il pagamento avviene in contanti sul posto; per maggior sicurezza si prega di presentarsi con la somma esatta per ridurre al minimo il maneggiamento del denaro (disposizione anti Covid-19).

Iscrizione obbligatoria: Whatsapp (Stefano) 3292015682 (no telefonate no sms). Guida escursionistica Rocco Penazzi. Trekking di 12 km con dislivello di 500 metri. U percorso ad anello della durata di 5-6 ore. Pranzo al sacco (ognuno si porta il suo). Il trekking si farà anche in caso di pioggia; in caso di condizioni meteo previste particolarmente avverse sarà dato avviso via Whatsapp. Obbligatorio abbigliamento da trekking adatto alla stagione e mascherina anti-Covid. La guida si riserva di non ammettere all'escursione chi non avesse un abbigliamento/attrezzatura adeguati.