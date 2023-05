“Il buon pastore offre la sua vita”Emanuela Penni presenta il suo nuovo libro

Sabato 13 maggio alle ore 17.30, nella Sala Stucchi del Circolo Aurora Emanuela Penni presenterà il suo nuovo libro “Il buon pastore offre la sua vita” (Ed. Ponte Vecchio).

La docente e ricercatrice in Archeologia Tardoantica e Medioevale, nonché “cultore” in Attività Ravennati e Bizantine, darà vita con maestria ad un evento di grande spessore, interpretando le decorazioni musive della basilica di Sant’Apollinare in Classe. Inoltre, esporrà i rituali della consacrazione dei Vescovi dei primi secoli, eletti dal clero e dal popolo, ordinati dal Vescovo, nel giorno dedicato a Dio, proprio davanti ai mosaici del catino absidale della basilica di Classe. La loro consacrazione era finalizzata alla donazione della loro vita per i fedeli, per gli uomini, proprio come fece Cristo. Il sincretismo religioso, di cui sono permeati gli studi e i contenuti analitici del libro, proposto al pubblico dal Circolo Culturale “L’Ortica”, trascina il lettore in un’aura altamente spirituale attraverso le immagini allegoriche dei mosaici absidali, che costituiscono il patrimonio della nostra cultura più profonda.

Questo il è leitmotiv della conferenza di sabato, all’insegna di una riscoperta delle nostre radici, di quell’Humanitas tanto celebrata dai Padri della Chiesa, concretizzata celebrativamente nei mosaici ravennati. Qual è il senso? Qual è il messaggio? Riscoprire una parte remota ma preziosa di noi.