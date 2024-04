Il capolavoro di Brian De Palma "Scarface" torna al cinema restaurato

Prezzo non disponibile

Al Cinema Saffi d'Essai Multisala bsarà presentato in edizione restaurata il capolavoro di Brian De Palma "Scarface". Lunedì 8 e mercoledì 10 aprile alle 20.30 torna in sala a 40 anni dalla prima uscita, il film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino.

Nella primavera del 1980 il porto di Mariel Harbor fu aperto e in migliaia salparono per gli Stati Uniti. Erano alla ricerca di un sogno americano. Uno di loro lo aveva trovato fra i viali soleggiati di Miami...ricchezza, potere e passione oltre i sogni più selvaggi. Era Tony Montana. Il mondo lo ricorderà con un altro nome: Scarface. Dall'omonimo capolavoro del gangaster movie anni '30, un remake che rende onore al proprio ispiratore, qui magistralmente attualizzato e ampliato nei contenuti. Il film si ispira a Scarface - Lo sfreggiato del 1932 diretto da Howard Hawks. A differenza dell'originale ambientato a Chicago durante gli anni del proibizionismo, in questo film le vicende si svolgono nella Miami degli anni '80, allora centro di considerevole traffico di droga.