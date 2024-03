Il capolavoro di Orson Welles "Quarto Potere" al Cinema Saffi

Prezzo non disponibile

Lunedì 25 marzo e mercoledì 27 marzo alle ore 21.00 al Cinema Saffi d'Essai sarà proiettato il capolavoro di Orson Welles. Quarto Potere, è un film del 1941 scritto, diretto ed interpretato da Orson Welles. Il coinvolgente lungometraggio narra la vita del famoso magnate della stampa Charles Foster Kane (Orson Welles), uomo dalla personalità complessa, incapace di amare gratuitamente gli altri e condannato per questo a vivere una lunga parte della sua vita in solitudine nel Castello di Candalù, in Florida, fino al momento della sua dipartita.

Ultima parola pronunciata da Kane in punto di morte, tenendo in mano una palla di vetro, è “Rosabella”. Il giornalista Jerry Thompson (William Alland) viene incaricato dal direttore di un cinegiornale, interessato alla biografia del magnate, di scoprire il significato della misteriosa parola pronunciata dall’uomo prima di spirare.

Quarto potere è considerato a tutt’oggi uno dei film più importanti della storia del cinema e uno dei migliori film americani mai realizzati.

Colpisce dunque che esso sia la pellicola d’esordio di Orson Welles, all’epoca venticinquenne, il quale ha diretto, interpretato, co-sceneggiato e co-prodotto l’opera prodotta da Mercury Theatre e RKO Radio Pictures.