Il cardiologo Giancarlo Piovaccari al Mercato di Campagna a Amica per parlare di prevenzione

Il Mercato di Campagna Amica continua a promuovere il benessere e la salute dei cittadini con iniziative dedicate all’alimentazione sana e alla prevenzione, completamente gratuite. Venerdì 14 giugno, dalle ore 12:00 alle 13:30, il mercato ospiterà il medico di cardiologia Giancarlo Piovaccari per un incontro speciale su cibo buono, alimentazione equilibrata e benessere cardiovascolare.

Questo evento, che al primo appuntamento ha riscosso forte interesse e richiamato numerosi cittadini forlivesi e non solo, rappresenta il secondo appuntamento di una serie di incontri dedicati alla salute e alla corretta alimentazione per mantenere in forma l’apparato cardiocircolatorio. Piovaccari, esperto di cardiologia, sarà a disposizione dei visitatori per offrire consigli preziosi su come migliorare la propria dieta per mantenere il cuore in salute. L'evento è aperto al pubblico e gratuito, un'occasione imperdibile per chi desidera approfondire le conoscenze sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso una corretta alimentazione.