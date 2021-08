Il Castello delle fiabe a Castrocaro

Nel weekend del 28 e 29 agosto va in scena "Il Castello delle Fiabe”, un magico percorso interattivo dedicato alle fiabe nel Castello Capitano delle Artiglierie. Un percorso di 75 minuti: tante sorprese, giochi, laboratori, spettacolino.



Orari di ingresso percorso:



- 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00



Il Ticket comprende:



– Ingresso al percorso interattivo



– Spettacolino



– Un laboratorio (per i bimbi) con realizzazione di un gadget da portare a casa





– Diplomino





Costo:



Biglietto unico: (> 11 anni): 10€



Biglietto ridotto : (2-11 anni): 8€



Gratis < 2 anni



Verrà garantito l’ingresso a 70 persone massimo per ogni turno e nel totale rispetto delle norme di sicurezza.



L'evento si svolgerà nel parco delle castello e in alcuni ambienti interni.





Per info: eventi@feshioneventi.it



Ticket qui



https://feshioneventi.it/prodotto/il-castello-delle-fiabe/

