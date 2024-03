Il centro di Santa Sofia si anima con la tradizionale Fiera del Lunedì dell'Angelo

Tradizionalmente a Santa Sofia, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, si svolge una grande fiera con espositori in tutto il centro del paese. Oggi è sostanzialmente un grande mercato con bancarelle di vario genere ma, in origine, la Fiera del Lunedì dell'Angelo era un importante mercato contadino, dedicato soprattutto al bestiame. Dal 2018 si è provato a valorizzare la fiera riportandola alla tradizione. Anche l'edizione del 2024 sarà dedicata al mondo contadino e agricolo, temi cari al nostro territorio.

Il mercato contadino del bestiame, a Santa Sofia, era strettamente legato al periodo pasquale: il giovedì Santo, in occasione del mercato settimanale, i contadini avevano l'abitudine di portare al mercato i buoi più belli e possenti, addobbati a festa con paramenti decorati: era la sfilata del “Bue di Pasqua”. Poi, dopo le celebrazioni della Pasqua, si svolgeva la fiera del Lunedì dell'Angelo, che richiamava in paese tutti gli abitanti delle campagne circostanti per un momento di festa e di svago.

La fiera si terrà lunedì 1 aprile, nelle vie centrali di Santa Sofia, nell'area di piazza Garibaldi, di via Pisacane e di piazza Mortani. In collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna, in piazza Mortani si svolgerà un'esposizione zootecnica con bovini, suini, ovini, equini, etc. Nella vicina via Pisacane esposizione di prodotti gastronomici e dell'artigianato, oltre alla possibilità di assaggiare prodotti tipici selezionati dai Ristoranti Slow Food.