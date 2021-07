Il centro storico si anima con una corsa di beneficenza serale con "Sport, Cultura e Futuro"

Domenica 18 luglio, alle 20, appuntamento in piazza Saffi (zona San Mercuriale) per una straordinaria “Corsa di Beneficenza” che unirà sport, voglia di stare insieme alla solidarietà in favore di Caritas e Misericordia. Questo è l’invito rivolto da “Sport Cultura e Futuro” che, con il patrocinio del Comune di Forlì, organizza una importante manifestazione podistica non competitiva. Due i percorsi a disposizione dei partecipanti. Quello pensato per i corridori è di 10 chilometri e si snoderà per la città garantendo ad atleti e appassionati un affascinante trail urbano. Per chi invece volesse essere protagonista dell’evento senza correre, gli organizzatori hanno definito un percorso di circa quattro chilometri da compiere in passeggiata all’interno del Centro storico. Venti i premi alimentari per le categorie femminile e maschile.

L’iniziativa è sostenuta dall’impegno e dalla collaborazione di numerosi imprenditori locali che hanno sposato l’evento diventando parte attiva del progetto. "Oltre agli amanti del podismo, rivolgiamo un invito particolare alle famiglie e alle associazioni per una serata di ripartenza all’insegna dello sport e della solidarietà", affermano il vicesindaco Daniele Mezzacapo e Letizia Balestra di “Sport Cultura e Futuro”. Tutto, ovviamente, avverrà nel pieno rispetto della normativa anti covid. Hanno annunciato la partecipazione associazioni come Anffas, Anmic, Lions Club, Incontri senza barriere ed enti sportivi della città tra cui Libertas, Endas, Polisportiva Edera, Edera Atletica, Uisp, Asc, Asi, Csi e Avis Podisti. A testimoniare i valori dello sport saranno presenti campioni di livello nazionale.

