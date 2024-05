Il cibo che fa bene al cuore: appuntamento tra cibo e benessere psicofisico al Mercato di Campagna Amica

Venerdì 10 maggio Coldiretti Forlì-Cesena e il Mercato di Campagna Amica nella nuova sede di viale dell’Appennino 16 Forlì, avviano il secondo dei preziosi appuntamenti con gli “esperti della salute” che il calendario di eventi prevede ogni settimana fino alla pausa per le ferie estive.

E’ il turno del cardiologo, professore Giancarlo Piovaccari, che ha diretto per quasi trent’anni il reparto di cardiologia dell’ospedale Infermi di Rimini e insegnato alla facoltà di Medicina dell’Università di Bologna – oggi impegnato nel noto centro Maria Cecilia Hospital di Cotignola, nella veste di Direttore del reparto malattie cardiovascolari. L’esperto, promuove attraverso degli incontri con la cittadinanza, ogni secondo venerdì del mese dalle 12 alle 13.30 presso il mercato, l’importanza della sana alimentazione come principio fondante del benessere cardiovascolare, fornendo consigli di alimentazione pratici e personalizzati, per favorire una protezione naturale dell’organo principale del corpo umano.

Continua quindi un planning settimanale all’insegna di uno stile di vita corretto e salutare e del rafforzamento del legame fra la “buona e sana agricoltura” e l’espressione del corretto approccio alla quotidianità alimentare.

Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena spiega: “Dopo il primo successo dell’appuntamento con l’Associazione AMMP ODV e gli amici del respiro giusto, che si è tenuto venerdì scorso (venerdì 3 Maggio) con grande partecipazione di pubblico, siamo ancora più felici di offrire alla cittadinanza un panorama di attività gratuite così vasto e utile, a sostegno del messaggio che il nostro mercato intende diffondere, proponendosi come luogo di socialità e benessere. E’ importante per noi trasmettere il concetto di salubrità, km0, made in Italy, di pari passo con la riduzione degli sprechi e l’educazione alimentare”.

“Siete sicuri che quello che mangiano i vostri figli non contenga schifezze? – domanda Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena – E’ una delle battaglie storiche di Coldiretti che abbiamo deciso di ripresentare nella mobilitazione che la nostra associazione ha recentemente lanciato a livello nazionale ed europeo, contro il cibo contraffatto e a favore del vero cibo made in Italy. La nostra petizione a favore della proposta di legge Europea di iniziativa popolare può essere sostenuta firmando l’apposito modulo presso il mercato in viale dell’appennino 16 o presso gli uffici Coldiretti di tutta la provincia”. “L’appuntamento del secondo venerdì del mese con il professor Piovaccari, così come gli appuntamenti con l’associazione AMMP ODV, sono liberi e gratuiti e non richiedono prenotazione” conclude la responsabile di Campagna Amica di Forlì-Cesena Rimini Anna Pirillo.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597