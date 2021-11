"Il cieco che non voleva vedere Titanic": proiezione in versione originale alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi continuano le proiezioni dei film in versione originale con sottotitoli in italiano del martedì: è la volta de "Il cieco che non voleva vedere Titanic"



Il trentenne Jaakko è cieco e disabile e vive solo nel suo appartamento ancora pieno degli oggetti che risalgono al periodo in cui riusciva a vedere, in particolare centinaia di dvd. A fargli compagnia è la voce di Sirpa, una malata terminale conosciuta online alla quale telefona ogni giorno e della quale è innamorato, pur non avendola mai incontrata di persona. Sconvolto dal dolore di Sirpa dopo l'esito negativo di un esame, Jaako decide di andare immediatamente da lei, nonostante le sue condizioni. Ha "solamente" bisogno di cinque estranei che lo aiutino a raggiungere nel minor tempo possibile la sua amata.



La pellicola verrà proiettata martedì 16 Novembre alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano.