‘’Il cielo è di tutti’’ al parco di Via Dragoni: torna la festa che unisce le generazioni

Venerdì 3 maggio, in occasione della Giornata Europea della Solidarietà fra le Generazioni, torna la tradizionale ‘’Festa intergenerazionale’’ organizzata da Rete Amica, la rete delle realtà del terzo settore che si occupano del benessere delle persone anziane, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dell’unità Anziani del Comune di Forlì.

La festa quest’anno avrà come titolo ‘’Il cielo è di tutti’’, dal titolo di una famosa poesia di Gianni Rodari. Proprio allo scrittore, insegnante e pedagogista sarà dedicata la giornata in occasione del cinquantesimo anniversario della presenza di Rodari a Forlì, in un memorabile seminario sull’educazione svolto nella nostra città nel gennaio del 1974, con il coinvolgimento delle scuole dell’infanzia e primaria dell’IC2 che porteranno dei lavori svolti sui testi del poeta e scrittore. Dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nell’Area Verde di Via Dragoni sono in programma giochi di una volta, Pompieropoli, letture e racconti della tradizione romagnola, sport e movimento all’aperto, arte, laboratori e manualità. Oltre al filo rosso delle poesie di Rodari tema di quest’anno sarà l’importanza del movimento, con la novità di una camminata/parata per tutti lungo il percorso del parco di via Dragoni, con partenza alle 16:15.

La festa è realizzata da Rete Amica, quest’anno all’interno del progetto ‘’Comunità Educanti e Creatività al Servizio del Bambino’’ e ‘’Relazioni Generative’’. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.