Il cinema in Valbidente inaugura con "La stranezza"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/07/2023 al 06/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 6 luglio "La Stranezza" apre all'Arena Hesperia di Meldola "Finestre sui cortili - Cinema in valbidente 2023", che torna da inizio luglio.

Quest'anno alle suggestive location dell'Arena Hesperia di Meldola e della storica Via Zanetti a Galeata si aggiungono tre "cineaperitivi", con aperitivo precedente al film nelle località meldolesi di Ricò, S.Colombano e Teodorano.

LA STRANEZZA

Regia di Roberto Andò.con Toni Servillo, Ficarra e Picone

Girgenti, 1920. Nofrio e Bastiano sono becchini, ma anche attori "dilettanti professionisti" . L'ottantesimo compleanno di Giovanni Verga riporta Luigi Pirandello alla sua città natale, e la morte della balia del drammaturgo favorisce il suo incontro con i due becchini. Il Maestro è in crisi creativa, e osservando di nascosto le prove della compagnia amatoriale di Nofrio e Bastiano trae ispirazione per uno dei suoi lavori più importanti, "Sei personaggi in cerca d'autore". Il gran teatro del popolo e della vita che mette insieme l’alto e il basso , la mente e la pancia