Il cinema in vallata prosegue a Meldola con "L'innocente" di Louis Garrel

Giovedì 13 luglio prosegue Finestre sui cortili- Cinema in vallata con l'appuntamento all'Arena Hesperia di Meldola per le 21,15: sarà proiettato "L'innocente", regia di Louis Garrel, con Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel,

Amore e rapine. Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dà pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie. L'ultimo della lista è l'ex-rapinatore Michel, il quale appena uscito di prigione apre un negozio di fiori assieme a Sylvie. Abel però è convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Preoccupato per la madre, si mette a pedinarlo coinvolgendo un'amica...

Ingresso intero euro 6, ridotto euro 5 , info 3761224452