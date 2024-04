Il Circo Capovolto al teatro Verdi di Forlimpopoli

“Un vortice in cui memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Uno spettacolo commovente e travolgente. Favola, confessione, epopea familiare, Storia collettiva. In cui i tragici eventi raccontati acquistano una luce particolare, tramite il filtro dello sguardo curioso e incantato dei bambini e l’incombente presenza della magia dello “szerelem”; quell’amore per l’arte che dalle vene della stirpe Hrabal arriva direttamente a quelle degli spettatori, creando una connessione e un’atmosfera unica, che lascia il segno in ognuno.” Due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apo?, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione e? finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi citta?.

Branko Hrabal in fuga dall’Ungheria si rifugia in un campo rom in Italia. Porta con se? dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno.

Circo che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attivita? durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti ne hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti. Branko non sa che farsene di questa eredita? pesante ed ingombrante. Ma nel campo trova un gruppo di bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia di quel circo, che e? la storia della sua famiglia e che e? in sintesi la storia dell’Europa da cui tutti discendiamo.

Branko si trova cosi? a ripercorrere l’epopea della propria famiglia, dalla gioia, dall’incantamento e dallo stupore che il circo di suo nonno sapeva portare in giro per tutta Europa, fino alla fuga, alla deportazione, alla reclusione e allo sterminio. Sette bambini lo ascoltano con occhi pieni di incantamento e trovano finalmente fra un trapezio, cinque clave e qualche vecchio costume una nuova speranza di riscatto e di felicita?.

Fra gente del campo che non e? neppure piu? in grado di immaginare un domani per se? e per la propria famiglia c’e? ancora invece chi riesce a vedere una possibilita? di futuro: quei sette bambini che trasformano la storia della famiglia di Branko in energia nuova e voglia di riscatto. Nascosti nelle cantine di un vecchio palazzo abbandonato, ispirati da Branko lavorano sodo e alla fine riescono a dar vita ad un nuovo circo… un loro nuovo circo… un circo sottoterra… un circo capovolto.

Teatro delle Forchette

Venerdì 17 MAGGIO 2024 ore 21.00

TEATRO G.VERDI FORLIMPOPOLI

liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani

vincitore del Roma Fringe Festival edizione 2017: MIGLIOR DRAMMATURGIA, MIGLIOR ATTORE E PREMIO DEL PUBBLICO

vincitore del Palio Ermo Colle 2020: PREMIO DEL PUBBLICO

vincitore del premio Mauro Rostagno 2021: PREMIO DEL PUBBLICO

spettacolo premiato al Catania Off Fringe Festival 2022

di e con Andrea Lupo

diretto da Andrea Paolucci

musiche originali David Sarnelli

una produzione Teatro delle Temperie

in collaborazione con Teatro dell’Argine

con il sostegno della Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna

BIGLIETTERIA :

INTERO € 20,00

RIDOTTO € 15,00

(Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni)

INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012

E-mail: info@teatrodelleforchette.it