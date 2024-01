Il Circolo Aurora apre le porte per presentare le attività

Domenica 21 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 19,00 si svolgerà, a palazzo Albicini, l'Open Day del Circolo Aurora, divenuto in meno di tre anni di attività un punto di riferimento per tutta la città. Ad oggi i Soci sono quasi 250 ma il desiderio è quello di implementare ulteriormente questo dato, per poter proporre programmi sempre più interessanti; perciò, l'Associazione apre le porte della sua splendida sede per illustrare e far conoscere a tutti i forlivesi gli eventi svolti nel passato, gli attuali e quelli futuri.

Il programma della giornata è scandito, in particolare, da due appuntamenti: alle ore 16,30 verrà effettuata una visita guidata, condotta da Simona Palo, degli storici spazi che ospitano il Circolo Aurora, con quadri, affreschi, sculture, stucchi e specchi. Alle ore 17,45, invece, nel magnifico Salone Aurora il Presidente del Circolo Alessandro Torroni saluterà tutti gli intervenuti e presenterà loro le numerose attività che il Circolo propone. Infine, per chi lo desiderasse, è possibile prenotare un apericena presso il ristorante interno (per informazioni e prenotazioni scrivere una mail all'indirizzo auroraapsforli@gmail.com oppure telefonare al n. 0543562926.