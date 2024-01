Il Circolo Aurora si immerge nell'arte del pittore Achille Funi

Sabato 27 gennaio alle 18, presso la Sala Aurora di Palazzo Albicini, si terrà la presentazione della rassegna antologica del pittore Achille Funi. I 130 dipinti, provenienti da rimarchevoli collezioni pubbliche e private e in esposizione presso il restaurato Palazzo dei Diamanti a Ferrara, saranno in parte illustrati, con immagini proiettive, dalla co-curatrice Chiara Vorrasi , in un percorso cronologico della produzione di uno dei più insigni artisti del 900. Dialogherà con lei Gabriella van der Bach, membro del Consiglio Aurora, per comprendere e vivificare la personalità di Funi, protagonista dei movimenti più rappresentativi di oltre mezzo secolo: Futurismo, Realismo magico, moderno Classicismo, Novecento( avanguardia artistica italiana) riproposizione dell’ affresco e della pittura murale insieme a Sironi.

L’ incontro è aperto a tutta la cittadinanza.