"Il club dei copioni" torna a Teatro Testori: Eleonora Mazzoni accompagna il pubblico nella lettura di Marguerite Duras

Mercoledì 11 maggio, dalle 18.30 alle 20.00, torna al Teatro Giovanni Testori Il club dei copioni, il gruppo di lettura dedicato ai testi scritti per la scena.

Quest'ultimo appuntamento della stagione sarà dedicato alla scrittura per il teatro della celebre autrice francese Marguerite Duras.

A guidare l’incontro nei momenti della lettura e del confronto sarà Eleonora Mazzoni, attrice e scrittrice forlivese. Anche Eleonora Mazzoni oltre ad essere autrice di romanzi scrive drammaturgie e sceneggiature originali, e per quest’anno sarà la nuova direttrice artistica del Festival Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista.

Il club dei copioni è un ciclo di incontri di lettura, curato da Giuditta Mingucci, per gruppi analoghi a quelli dei club del libro, ma dedicati a testi teatrali contemporanei e guidati/e da registi e drammaturghe/i. Il progetto mira a superare gli ostacoli che limitano la fruizione popolare della produzione drammaturgica contemporanea, spesso percepita dal pubblico italiano come qualcosa di oscuro e poco intellegibile, guardata con sospetto e meno seguita del repertorio classico. Un percorso non di semplice alfabetizzazione ma di conoscenza, per aprire la strada a una nuova relazione e comprensione della drammaturgia in generale, di quella contemporanea in particolare, e in senso più ampio dei linguaggi del teatro contemporaneo. Attraverso testi italiani e internazionali che hanno segnato le scene negli ultimi decenni, ma anche alla scoperta di altre opere, che potranno segnare i prossimi anni.

Info e prenotazioni

L'incontro è gratuito. Prenotazione obbligatoria:

progetti.teatrotestori@elsinor.net | tel. 0543722456 (orario 9-13 e 15-17)