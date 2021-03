Il Club fotografico inaugura la mostra virtuale "Attraverso un obiettivo"

Il Club Fotografico CSI Carlo Savoia di Forlì, in tempi di restrizioni ed incertezze, come nel periodo attuale, decide di proseguire le proprie attività cambiando i mezzi a disposizione, ma mantenendo inalterato l'entusiasmo e la passione per la fotografia.

Ecco così l'idea di coinvolgere i soci nella prima mostra fotografica virtuale del collettivo. Appuntamento con il pubblico di appassionati venerdì 5 marzo, alle ore 19, sulla pagina Facebook del club forlivese, dove dopo una piccola diretta si inaugura la mostra "Attraverso un obiettivo".